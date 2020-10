Parte a novembre la seconda edizione del corso in Consulenza di Immagine Unyca.

CHIASSO - Daniela, il Corso di Consulenza Immagine Completo a chi è rivolto?

«Questo corso si rivolge a chi vuole intraprendere una nuova professione, come riqualifica professionale, trasformando la propria passione in una professione. Inoltre è indicato a tutte quelle persone che lavorano nel settore del beauty e vogliono ampliare le loro competenze per offrire alla clientela un servizio ancora più professionale e personalizzato.

È un’ottima opportunità per abbracciare il mondo della consulenza di immagine a 360 gradi. Spesso e volentieri anche il personale qualificato dei negozi di abbigliamento, così come i truccatori professionisti e gli hair stylist non dispongono di conoscenze molto approfondite e specifiche che invece offre la formazione della consulenza d’immagine, e quindi un’ottima opportunità per distinguersi e migliorare il proprio profilo professionale e personale rendendolo più accattivante e semplicemente unico».

Quali opportunità rivolge il corso?

«Questo corso è stato pensato come un iter completo che possa dare solide basi sia teoriche che pratiche. Si va ad approfondire le tre analisi principali della consulenza di immagine: colore, viso, figura e i camouflage, valorizzando l’immagine attraverso lo stile e la personalità. Si impara nella teoria ma soprattutto nella pratica la teoria dell’armocromia.

Per non trascurare nessun aspetto da quest’anno è stato anche introdotto nel corso il modulo di Personal Shopping e di Analisi del Guardaroba così come l’esercitazione pratica in negozio. Il mio obiettivo è quello di dare a tutte le persone che amano la propria professione tutti gli strumenti e le tecniche per esercitarla al meglio!»

