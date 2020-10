Miss Mamma Ticino&Insubria torna nel 2021

LUGANO - Miss Mamma Ticino&Insubria è diventato uno fra gli appuntamenti imperdibili del nostro Cantone, per festeggiare non soltanto la bellezza, ma la femminilità a 360°: la simpatia, il savoir-faire e la classe delle partecipanti esaltate e, una volta in più, sottolineate e premiate. Le mamme, tutte le mamme, vincono ogni giorno, contro il tempo. Vincono perché non si arrendono mai. Vincono perché sono mamme e sanno bene come muovere il loro “grande-micro mondo”. Miss Mamma è un riconoscimento in più, per quelle mamme che sanno anche amare se stesse, un valore aggiunto alla loro unicità di donna.

Riprendiamo anche ciò che disse Maya Angelou, (nata Marguerite Ann Johnson, è stata una poetessa, attrice e ballerina statunitense) quando ha pronunciato la famosa frase «Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza». Purtroppo però dopo quattro edizioni di grande successo TVB Communication - già organizzatore di Lugano Fashion Show - ideatore del concorso dedicato alle mamme, ha annunciato lo stop causa Coronavirus. Quest'anno appunto si sarebbe raggiunto il traguardo della quinta edizione, ma purtroppo l'emergenza sanitaria ha cambiato i piani, o per meglio dire ha convinto gli organizzatori ad un stop. «Abbiamo valutato con la massima attenzione tutti gli aspetti, e siccome la situazione é in costante evoluzione non garantendo una pianificazione adeguata, abbiamo deciso anche per rispetto di tutti gli attori coinvolti, di annullare l'edizione 2020, e nel contempo già programmare quella dell'anno prossimo». Così i vertici di TVB Communication.