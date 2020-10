I consigli per un matrimonio dai colori e sapori d’autunno

MORBIO INFERIORE - L’autunno, con i suoi colori caldi e avvolgenti e i profumi speziati, è la stagione più romantica dell'anno, capace di regalare atmosfere fiabesche.

Chi sceglie di convolare a nozze in questo periodo è certamente un amante della natura, poiché il sottobosco è il protagonista indiscusso dei dettagli decorativi.

Quale luogo migliore per un matrimonio autunnale, se non una location dallo stile rustico, immersa in un bosco o in un vigneto?

Dagli allestimenti per la cerimonia ed il ricevimento, fino alla scelta del menù, non mancheranno profumi e sapori ineguagliabili.

I colori che più si addicono per gli allestimenti di un matrimonio celebrato in questa stagione sono il bordeaux, l'arancione, il viola, il rosa antico e il marrone in tutte le loro sfumature, dalle più chiare alle più intense.

I materiali da prediligere sono quelli semplici e naturali come la juta, il lino ed il legno. Candele e lanterne, insieme a bacche e foglie colorate, fiori autunnali freschi o secchi, contribuiranno a creare un'atmosfera magica e particolarmente suggestiva.

I prodotti autunnali, come l'uva, le castagne, i funghi e la zucca possono essere utilizzati sia come ingredienti del menù del banchetto di nozze che come complementi degli addobbi floreali.

Le zucche in particolare possono avere molteplici utilizzi: si possono intagliare e incidere le iniziali degli sposi, oppure una breve frase o delle immagini. Quelle più piccole possono essere utilizzate come segnaposto, con l’aggiunta di un bigliettino, ma si prestano benissimo anche per realizzare un originale tableau. Con le zucche più grandi invece si può creare il percorso che accompagna gli sposi al “fatidico sì”.

Dopo averle svuotate dalla polpa si trasformano in centrotavola di grande effetto, con all’interno fiori o candele.

E per chi non ama particolarmente l’arancione, si possono anche decorare spennellandole con i colori preferiti oppure ricoprire con dei glitter per dargli un tocco chic.