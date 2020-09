Tendenze scarpe uomo inverno 2020

LUGANO - «Le scarpe da uomo presentate nelle collezioni autunno inverno 2020/2021 rivelano una chiara volontà da parte dei designer di restare fedeli alla calzoleria tradizionale, scegliendo modelli classici come gli stivaletti Chelsea o anfibi, e materiali di qualità come la pelle». Così ci conferma Nursel Rhawi che da qualche tempo ha aperto il suo showroom di articoli in pelle nel pieno centro di Lugano.

Spazio anche alla sperimentazione, che di certo non manca, lo si nota chiaramente da alcuni disegni e materiale che accompagnano il tessuto in pelle, scarpe con suola in gomma, tomaia in pelle e imbottitura e rivestimento in lana grezza. Classico e rivisitato, in un certo senso si guarda al passato per disegnare e proporre le calzature del futuro.

Una delle caratteristiche dell’abbigliamento uomo è senza alcun dubbio lo stivaletto in pelle, lo abbiamo visto protagonista sulle passerelle (nelle sfilate prima dell’emergenza pandemia). Anche per l’autunno inverno 20/21 sarà uno dei capisaldi. Al suo interno diverse soluzioni per mantenere una gradevole temperatura ed evitare così di soffrire il freddo pungente.

«Esiste una costante ormai - continua Nursel Rhawi - da diverso tempo, ovvero le tanto amate sneakers, tanto amate anche dagli uomini. Per la stagione fredda si prediligono materiali malleabili con cui creare qualsiasi forma. Questa tipologia di scarpa, è l'elemento creativo e stravagante di ogni look. Nell’infinita serie di proposte non mancano quelle rigorosamente bianche, che anche quest’anno hanno un posto di primo piano nelle tendenze