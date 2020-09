Beauty: Pelle e organismo sempre sani anche in inverno

Con la nostra professionista Leila Fedulov (Farmacia Bernasconi a Bironico), prepariamoci con serenità ad affrontare autunno e inverno coccolando nel miglior modo possibile la nostra pelle e il nostro organismo mantenendoli sempre sani.

Quante volte abbiamo sentito parlare di “antiossidante?”

La nostra pelle è continuamente esposta all’invecchiamento cutaneo dovuto a fattori ambientali e genetici. In condizioni di stress i radicali liberi compromettono la bellezza intesa come luminosità, elasticità e tonicità della pelle. Innanzi tutto è buona regola proteggerci dai raggi UV con le creme solari (tutto l’anno e non solo in estate) per limitare i danni causati appunto dall’esposizione solare, invecchiamento e macchie cutanee.

Per essere sempre attenti ai bisogni dei nostri clienti, ci siamo impegnate a trovare degli integratori (approvati da Swissmedic) davvero performanti e di altissima qualità come NUTRIVA che oltre ad avere molteplici effetti benefici per ogni esigenza, ce ne sono che aiutano a combattere l’invecchiamento cutaneo dall’interno.

Oggi vi parliamo di ANTIOXID -OX PELLE, un integratore che aiuta il benessere della pelle a base di acido gamma linileico (GLA), ottenuto da olio di Oenothera, l’estratto secco di corteccia di Pinus pinaster Aiton che aumenta e potenzia l’azione antiossidante della vitamina C e degli altri componenti del prodotto come vitamina E naturale, vitamina C, rame, selenio, zinco e altri estratti importanti.

Questo integratore ha inoltre un effetto benefico su problematiche dermatologiche come psoriasi e acne, dermatite atopica.

La bellezza esteriore è direttamente collegata inoltre alla salute del nostro corpo; ecco perché è sempre bene idratarsi con acqua, almeno 2 litri al giorno. L’idratazione è fondamentale per il benessere interiore ed esteriore della nostra persona. Inoltre la pelle riflette anche le nostre abitudini alimentari: una sana alimentazione dunque donerà al nostro viso luminosità, elasticità e purezza e si vedranno i risultati giorno dopo giorno.

Il nostro team della Farmacia Bernasconi a Bironico, Siamo a vostra disposizione per rispondere a ogni vostra domanda e a mostrarvi questa eccellente gamma per ogni vostra esigenza.