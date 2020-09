Che cos’è una Consulenza di Immagine e a cosa serve

CHIASSO - La consulenza d'immagine è un servizio spesso sottovalutato, ma perché? Perché molti non sanno di cosa si tratta e non capiscono effettivamente a cosa serve. Per questo motivo, Daniela Placentino, la Consulente di Immagine della Svizzera Italiana, ha deciso di spiegare nuovamente l’utilità di queste analisi.

La consulenza d'immagine serve per individuare su ogni persona le tipologie di modelli di capi, accessori, acconciature ma anche colori (per vestiario, make-up, capelli e accessori) che veramente valorizzano l’individualità personale.

La moda spesso suggerisce modelli di capi, colori, acconciature e accessori di tendenza – così ci ritroviamo tutti a prendere delle decisioni di acquisto che molto spesso sono sbagliate per noi.

Ogni persona dovrebbe conoscere i suoi colori amici la forma del viso e della propria morfologia per poter curare lo stile senza limitarsi all’acquisto di capi alla moda, costosi e di qualità: questo spesso non risalta il proprio potenziale. Ognuno di noi deve invece sapere quali linee guida seguire per valorizzarsi.

La Consulenza di Immagine personalizzata ha proprio come obiettivo quello di fornirti una “patente” per conoscere le tecniche e i dettagli per sentirti semplicemente unyca/o. Se sei curioso di scoprirne di più visita il sito web: www.unycastile.ch