Metti una sera a cena al Ristorante Paradiso

PARADISO - Immerso in una combinazione per certi versi curiosa, davanti alla funicolare del Monte San Salvatore e a pochi metri dal Municipio di Paradiso, l'omonimo ristorante appare in tutta la sua semplicità e tradizione tramandata da ormai decenni. Il Ristorante Paradiso, nella stagione turistica è preso letteralmente d'assalto dai turisti, che vogliono gustare piatti tradizionali accompagnati da tutta una serie di proposte anche ricercate, ad accogliere i clienti Pavlina Munda, già Miss Mamma Eleganza 2019, che con il marito Salvatore gestisce il ristorante

Il Ristorante Paradiso, é diventato anche un punto fermo della ristorazione del luogo, si avvale di uno chef molto preparato, che fa dei risotti il suo cavallo di battaglia, oltre al suo estro che si esprime nei suoi piatti dove si erge l’unione della cucina mediterranea a quella tradizionale della zona. Storie, profumi, sapori incancellabili.

La materia prima e la volontà di valorizzare ogni piatto si può riassumere nella piena soddisfazione visibile sui volti dei numerosi avventori, che proprio in questo periodo della stagione, quando il caldo, con la sua maestosa "lentezza" tende a perdere gradi, il panorama a volte frenetico della terrazza accompagna il gusto delle pietanze.

La cantina dispone molteplici etichette, insomma, questo è proprio il posto giusto per regalarsi un moneto di benessere per godere della buona cucina.

Company Profile Il Ristorante Paradiso sorge nell’omonimo piccolo comprensorio alle pendici del Monte San Salvatore. La sua è una lunga storia, iniziata come conosciuto ritrovo per gli amanti della fondue. La sua cucina offre alcune specialità che sono molto apprezzate sia per un pranzo che per una gustosa cena in compagnia. Tra le prelibatezze che si possono gustare anche alla carte, cucina mediterranea, pizzeria e specialità di carne e fondue. L’atmosfera è famigliare e tradizionale, nel suo interno ampio spazio anche per ritrovi numerosi, mentre al suo esterno, la terrazza si affaccia proprio alle pendici del Monte San Salvatore.

