Mango presenta la nuova campagna FW20 con Grace Elizabeth

MILANO - Uno dei vantaggi di trascorrere l'estate in città è quello di apprezzarla più intensamente e di scoprirne tutti gli angoli. In questo nuovo editoriale, Mango ha voluto sottolineare l'importanza dei piccoli e semplici piaceri della vita quotidiana: sedersi su una panchina del parco per leggere, aspettare l’inizio del film al cinema, fare acquisti nel negozio di quartiere, andare a prendere un caffè nel proprio bar preferito o camminare per quella strada che si ama tanto. Ogni piccola azione costruisce una routine semplice ma bella, ricca di momenti speciali in cui godiamo delle nostre abitudini quotidiane, che ci regalano un senso di comfort e ci fanno stare bene.

Il fotografo di moda Matteo Montanari cattura questi dettagli con la sua sensibilità e il suo stile naturale e spontaneo. In questo progetto la modella protagonista, Grace Elizabeth, ci accompagna in un giro della Parigi più autentica, attraverso una serie di momenti d'intimità urbana.

I modelli di questa collezione da donna evocano un'atmosfera cittadina, con look molto casual, ma con un tocco sofisticato. I capi base per tutti i giorni come jeans, t-shirt in tinta unita e maglioni si mescolano a soluzioni più eleganti come giacche, minigonne e camicie, creando combinazioni perfette per la città. Altri elementi con spunti più particolari sono le stampe come i quadri e il pied-de-poule o i tessuti effetto pelle nei pantaloni e nelle giacche. I colori principali sono il rosso, il nero e il bianco, che spesso vengono usati insieme a capi in denim, essenziali per definire i profili ed evidenziare l'unione tra stile casual ed elegante. Gli accessori che spiccano sono le pratiche borse a tracolla e scarpe comode come mocassini e stivaletti bassi in stile militare o cowboy.

Mango FW20 - Grace Elizabeth