Caduta di capelli? Scopri come stanno con i test di Cr Lab Swiss

Ben ritrovati. Un duo italiano, famoso anche in Ticino, anni fa cantava “l’estate sta finendo”. Un appuntamento che ogni anno ci trova consapevoli ma spesso impreparati a salvaguardare la salute dei nostri capelli e del cuoio capelluto.

E dopo la piscina, un bagno in mare o nei nostri splendidi laghi, i capelli sono più sfibrati e indeboliti o, addirittura, iniziano ad accusare problemi che possono apparire irreversibili. Specie ora con un virus terribile che è ancora presente e che distrae la nostra attenzione da altri temi che riguardano la nostra persona.

Ma la salute dei capelli e del cuoio capelluto rappresenta una parte della nostra felicità che deve essere curata e coccolata.

Come capire allora se abbiamo necessità di dover intervenire per tempo evitando problematiche più gravi?

Come sapere se la caduta dei nostri capelli è fisiologica o nasconde un processo che potrebbe portare all’alopecia?

Ma anche semplicemente come fare per capire come mantenere sani e in forza la nostra chioma?

Oggi è possibile farlo con un semplice test. Alcune semplici domande sulla nostra pagina Facebook possono dare immediatamente il polso della situazione e farci capire come agire.

Cliccando sul link https://connect.shore.com/bookings/busto-arsizio-crlab/locations?locale=it&origin=standalone oggi è immediato capire la salute di capelli e cuoio capelluto e porre rimedio per tempo, riservando una visita nel nostro centro di via Zurigo 38 a Lugano scrivendo direttamente dalla pagina, dopo aver scelto il centro più vicino a te, oppure telefonando al nostro numero 091 922 06 06.

Si potrà così prenotare una visita dedicata che prevede

- Visita tricologica per avere indicazioni circa lo stato di salute del cuoio capelluto ed eventuali problematiche di carattere medico che possono peggiorare quelle specifiche legate ai problemi dei capelli.

- TRICOTEST®: analisi del sistema cute-capello attraverso un percorso di indagine approfondito. Grazie all'impiego di strumenti e di un software dedicati, si ottiene una valutazione precisa e personalizzata della situazione e dei valori del sistema cute-capello, si potrà vedere quanti capelli abbiamo in un centimetro quadrato nelle varie aree della testa e quanti sono in sofferenza, si potrà inoltre vedere in che stato di salute è il nostro cuoio capelluto e quali alterazioni sono in atto.

- Diagnosi e strategia: in base ai dati raccolti e alle tue specifiche esigenze, lo staff consiglierà i prodotti e i trattamenti più idonei a risolvere le tue problematiche.

Non esitare prenota subito e scopri come stanno i tuoi capelli.

Clicca

Se i capelli trasformano la vita, la loro cura la rende davvero bella.

