Kangol x H&M feat. Mabel: una nuova collaborazione per la Self-made Generation

LUGANO - La collezione di 31 articoli si ispira allo stile di Mabel, con capi classici e nuovi di Kangol, due dei quali sono stati disegnati dalla stessa Mabel. Mabel e il suo team saranno i protagonisti della campagna, e la collezione sarà presentata in anteprima in un videoclip di Mabel su Instagram Stories, dove gli esclusivi filtri Kangol x H&M permetteranno a tutti di essere self-made stars. La collezione Kangol x H&M feat. Mabel sarà lanciata il 17 settembre su hm.com e in selezionati negozi H&M.

"Kangol è entusiasta di lavorare con H&M e Mabel a questa collaborazione. La collezione cattura perfettamente lo spirito attuale di Kangol e presenta una versione aggiornata del famoso stile streetwear. Siamo impazienti di vedere la nostra comunità Kangol in tutto il mondo indossare i capi Kangol x H&M", ha dichiarato Hamish Morjaria, Kangol Brand Partnership & Licensing Manager.

"Sono molto felice di questa collaborazione con Kangol e H&M! Lo streetwear è nel mio sangue e Kangol è un marchio leggendario. È incredibile collaborare al contempo con Kangol e H&M, e condividere la mia creatività e il mio stile con una nuova generazione", spiega Mabel.

"Kangol x H&M feat. Mabel è, per noi di H&M, una collaborazione da sogno che unisce un marchio iconico di streetwear con una delle giovani artiste musicali più autentiche e sincere della scena mondiale. Si tratta dell'atteggiamento streetwear degli anni '90 aggiornato, uno stile che Mabel ha fatto suo. Molti articoli sono un vero successo, dal famoso cappello da pescatore al vestito slim midi, passando dal capo chiave dell'autunno, la giacca puffer", raconta Emily Björkeheim, Head of design della divisione Divided da H&M.

Kangol è un marchio di streetwear leggendario, immediatamente riconosciuto per il suo logo canguro. Azienda inglese fondata negli anni '20, i cappelli Kangol si sono evoluti dalla cultura hip-hop degli anni '80 e '90 e sono diventati una parte essenziale del look. È questa stessa autenticità che rende oggi Kangol un must-have nel guardaroba streetwear per gli appassionati di tutto il mondo. Mabel è una delle star più famose al mondo, con più di mezzo miliardo di streams delle sue canzoni come Don't Call Me Up, Mad Love e Boyfriend. Mabel scrive le sue canzoni e definisce il suo stile, un’attitudine determinata di creatività e rispetto di sé che tocca tutto ciò che fa.

La collezione è un guardaroba Kangol perfetto per i membri della Self-made Generation come Mabel: fresco, autentico, divertente. È un guardaroba completo con tutto il necessario per l'autunno, dalle giacche puffer con cappuccio, corte o lunghe, ai cardigan e maglie con il marchio e il logo Kangol. Si tratta di articoli essenziali, come le maglie a collo alto color crema o a righe, le t-shirt con logo oversize e un abito midi stretch a maniche lunghe con logo. Mabel ha inoltre co-creato due articoli: una versione streetwear dello slip dress, con il logo Kangol, e un paio di joggers.

La collezione è completata da assoluti accessori, come il famoso cappello Kangol, oltre alle cuffie. C'è anche una borsa a tracolla con il marchio Kangol sulla cinghia, una shopping bag e un marsupio, così come ciondoli per decorare le borse. I calzini del marchio Kangol sono fatti per essere visti nonché i loro elastici a fiocco che arricchiscono il look.

Una settimana prima del lancio della collezione, Mabel presenterà un nuovo video interattivo per il suo titolo Bad Behaviour su Instagram Stories. I fan e i followers possono utilizzare sei esclusivi filtri Kangol x H&M per realizzare il proprio video musicale con la canzone di Mabel e condividerlo con gli altri membri della Self-made Generation in tutto il mondo. I filtri saranno disponibili esclusivamente sul canale Instagram di H&M a partire dal 10 settembre.

