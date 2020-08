Una nuova location per le cerimonie con rito simbolico

MORBIO INFERIORE - Si è svolto lo scorso 24 agosto a Mendrisio, nel parco di Villa Argentina, un servizio fotografico a cui hanno preso parte diversi professionisti del settore matrimonio. È stato allestito e inscenato un vero e proprio set da matrimonio, ricreando la scenografia di una cerimonia con rito simbolico.

Questa volta per le decorazioni sono stati accostati due colori insoliti: un’elegante tonalità di azzurro, il Dusty Blue, e il Burgundy, colore di tendenza per il prossimo autunno.

Il parco della Villa è stato allestito con sedie e tavoli fornite da Backstage Catering Deluxe. A completare il tutto, l’arco di legno e i fiori di Della Santa Fiorista che per l’occasione hanno utilizzato Dalie, Lisianthus, rose, garofani, foglie di eucaliptus e ulivo.

Anche l’abito da sposa in pizzo e tulle, realizzato appositamente per l’occasione da Nicole Del Fante di Vogue Lugano, ha richiamato il tema con dettagli floreali sul punto vita.

Burgundy e Dusty Blue anche per le partecipazioni disegnate da Invicarte, con l’aggiunta del dettaglio della stampa digitale in bianco. Gran finale in dolcezza con la torta in Pan di Spagna, farcita con cremoso al lampone e crema Chantilly, realizzate da Mastro Piff della Bottega del Fornaio.

Le acconciature e il make-up dei modelli Anna Mattiroli e Guglielmo Tadini sono stati affidati al Salone La Parrucchiera e al Centro estetico L’Angolo di Ros. Le fedi nuziali sono state create dall’orafo Vanni Pesciallo e l’intero servizio fotografico è stato curato da Walter Ghidini dello studio fotografico Makro.