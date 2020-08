Il cellulare è l’oggetto che sta spegnendo la tua bellezza!

Il cellulare è onnipresente. Lo sapevi che ogni volta che assumi la posizione ricurva per controllare le notifiche è come se avessi sul collo un sasso da 25 kg? Il collo è strutturato per sostenere in posizione eretta il peso della testa, ovvero circa 5 kg.

Cosa succede se tieni spesso il collo piegato in avanti?

La muscolatura della parte alta della schiena s’irrigidirà bloccando il flusso della linfa che non riuscirà a fare la sua azione di pulizia dalle scorie accumulate nei tessuti. In questo modo si scatenerà il processo d’invecchiamento precoce.

Quindi come fare?

Basterà riattivare il flusso della linfa. Tramite un trattamento specifico chiamato BEAUTY RESET di Marco Post. Questo metodo lavora a 360° sul viso combinando due azioni per riattivare il flusso della linfa: Trattamento manuale insieme al lettino LINFODRENABED®. L’unico trattamento estetico che in 90 minuti detossina, nutre, idrata e riequilibra.