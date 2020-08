Daniela Placentino, consulente d'immagine per passione

CHIASSO - Daniela Placentino è una Consulente d'immagine & Personal Shopper, con un'esperienza ventennale nel settore della Moda. Dedica la sua vita alla sua passione. La sua missione è quella di insegnare alle persone a valorizzare la loro immagine per sentirsi bene e a proprio agio in ogni occasione. Lo Studio e Atelier Unyca non solo è l’unico Studio di Consulenza di Immagine in Ticino, ma è anche l’unica Scuola di Formazione in Consulenza di Immagine della Svizzera Italiana. I corsi di formazione sono rivolti a chi vuole iniziare una carriera nel mondo dell’immagine o a chi è già attivo nel settore del beauty o della moda, come: hair-stylist, make-up artist, consulenti di vendita… che vogliono ampliare o affinare le loro competenze e che vogliono offrire servizi ancora più personalizzati e specializzati per i propri clienti.

Nell’ultimo periodo ha lanciato tantissime novità che troverai sul suo nuovo sito web: unycastile.ch