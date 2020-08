Matrimonio: La scelta del periodo per sposarsi

Non è una novità, la maggioranza delle coppie che aveva scelto l’estate del 2020 per convolare a nozze, ha dovuto rinviare il matrimonio ad un mese autunnale o addirittura invernale. Ma forse vi sorprenderà scoprire che i mesi solitamente preferiti per sposarsi non sono esattamente quelli più propizi!

Alcune credenze popolari suggeriscono di sposarsi prima del tramonto per favorire la buona sorte e mai il giorno del compleanno di uno dei due sposi, a meno che non siano nati entrambi lo stesso giorno.

Naturalmente chi predilige un clima mite opterà per la primavera, chi adora il caldo e desidera un ricevimento all'aperto sceglierà l'estate, chi invece ama i paesaggi romantici preferirà l’autunno e chi non teme il freddo e ama le atmosfere ovattate deciderà di sposarsi in inverno!

Ad ogni modo, sempre secondo le antiche credenze, pare che ad ogni mese dell'anno sia associato un significato ben preciso. Ecco un elenco per saperne di più:

Gennaio: assicura fedeltà, affetto e gentilezza.

Febbraio: è il mese dell’amore.

Marzo: potrebbe riservare dispiaceri alla coppia.

Aprile: è portatore di serenità.

Maggio: al contrario di quanto si crede, è un mese da evitare per fissare la data delle nozze.

Giugno: è il mese dedicato ai viaggi e i futuri sposi ne saranno favoriti.

Luglio: non è di buon auspicio, chi sceglie di sposarsi in questo mese dovrà faticare molto per guadagnarsi da vivere.

Agosto: preannuncia cambiamenti per gli sposi.

Settembre: favorisce ricchezza ed allegria alla coppia.

Ottobre: è portatore di molto amore, ma non di denaro!

Novembre: garantisce un matrimonio felice.

Dicembre: infine è il mese dell’amore eterno.