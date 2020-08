Pressoterapia: Per un’immediata sensazione di benessere

LUGANO -

Da oggi in Choice potrai effettuare anche il trattamento di Pressoterapia su gambe, braccia e zona addominale.

La Pressoterapia è un’apparecchiatura che, attraverso una stimolazione meccanica, facilita il drenaggio dei liquidi attivando la circolazione venosa e linfatica, migliorando così gli inestetismi cutanei, alleviando la pesantezza delle gambe e recuperando il tono muscolare.

Perché scegliere il trattamento di pressoterapia:

Per combattere gli inestetismi della cellulite

Per ridurre la ritenzione idrica

Per alleviare la pesantezza di gambe

Per recuperare tono muscolare

Per eliminare le sostanze tossiche dal corpo

Per favorire il dimagrimento di parti localizzate

La pressoterapia però non è adatta a tutti! Non possiamo infatti eseguire il trattamento su clienti che presentano: protesi articolari, pacemaker, donne in gravidanza, trombosi venosa profonda, terapie chemioterapiche in atto.

La nostra beauty specialist saprà consigliarvi il trattamento e la durata più indicata per una sensazione di benessere immediata.

Per qualsiasi informazioni aggiuntiva contattaci al 091 935 00 10 oppure scriverci su WhatsApp al 079 122 67 95 o mandarci una e-mail su info@choice-health.ch