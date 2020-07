Cosa vuol dire sapersi valorizzare? Ce lo insegna la consulente di immagine

CHIASSO -

Spesso ci sentiamo imperfetti e notiamo i nostri difetti molto più di quanto non facciamo con i nostri pregi. Dobbiamo invece cercare di volerci bene, accettarci e saperci valorizzare sapendo come far emergere i nostri punti forti e le nostre particolarità, nascondendo i tratti che meno ci piacciono di noi stessi. Sicuramente ti è già capitata almeno una volta nella vita una di queste situazioni: Stai bene? sembri sciupata/o! (invece stai benissimo) Sei ingrassata/o? (em, no non lo sono) Come ti stanno bene questi orecchini/occhiali da sole! Con questo nuovo taglio e colore di capelli sei un’altra persona! Esistono infatti una serie di colori, modelli di abiti, accessori e scollature che ci donano particolarmente. Sì, perché ci valorizzano, creano armonia con le nostre forme e i nostri colori.

Come possiamo valorizzare la nostra persona

1. Il viso è da valorizzare secondo la sua forma. È possibile valorizzarlo con acconciatura, taglio di capelli, accessori (orecchini, collane, fasce per capelli...), scollatura dell’abito o della maglia.

2. Il corpo è da valorizzare secondo la morfologia e la taglia della persona. Per farlo si agisce su modelli di capi di abbigliamento e accessori (borse, scarpe, cinture...).

3. La figura generale della persona si valorizza attraverso l’uso dei colori. Sembra banale ma l’uso dei colori amici fa una differenza enorme.

Qui entra in gioco l’armocromia, la scienza che studia l’armonia dei colori sulla persona. I colori e i metalli corretti vanno utilizzati su make-up, colore dei capelli, abbigliamento e accessori. Se hai un sottotono caldo e usi un fondotinta freddo o tingi i capelli con toni freddi, hai già commesso UN ERRORE ENORME. Non è così semplice capire se un colore è caldo o freddo, avresti mai detto, per esempio, che il biondo può essere un colore sia caldo sia freddo? Seguire la moda è sbagliato. Indossa ciò che ti valorizza non ciò che fa tendenza, soprattutto quando mette in luce i tuoi difetti oscurando i pregi! Una volta che hai la tua “patente” personalizzata con modelli di capi e accessori, acconciature, colori amici e modelli di make-up su misura per te, avrai tutto quello che ti serve per valorizzarti ogni giorno. Se sei interessata ad una consulenza di immagine personalizzata puoi contattarmi su Instagram o Facebook (sito web in manutenzione).