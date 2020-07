Dimagrire sì, ma con la testa

PARADISO - È forse il problema che assilla un po tutti, maschietti e femminucce, perdere chili e acquistare un aspetto quasi da copertina. Ma non dimentichiamo che essere in forma fisicamente è un bene prima di tutto per prevenire malattie e affaticare meno alcune componenti del nostro corpo, poi ovviamente ne giova anche lo specchio e la psiche in generale. La psiche appunto, da dove parte tutto, come ci spiega Tereza Black.

«Il percorso di dimagrimento parte proprio dalla testa prima di tutto, dopo avere individuato i vari aspetti, con il cliente, inizia il percorso vero e proprio. Sedute di massaggi, una buona dieta e attività fisica, sempre però con un buon equilibrio mentale, che consente di affrontare il periodo e raggiungere l’obbiettivo finale».

Company profile. ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. "Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé." Per info clicca qui

