Matrimonio e curiosità: Tema vintage per un’atmosfera senza tempo

MORBIO INFERIORE - Organizzare un matrimonio vintage non significa semplicemente allestire una location con cose vecchie, recuperate dai nonni o ai mercatini dell’antiquariato, poiché occorre un’attentissima cura dei particolari. Nonostante questo stile consenta di mixare elementi differenti tra loro e di utilizzare svariati materiali, è importante saperli armonizzare per ottenere una scenografia perfettamente equilibrata.

Dopo che avrete deciso se richiamare il periodo degli anni Venti, Trenta, Cinquanta…occupatevi del vostro look, per “calarvi nella parte”.

L’abito da sposa deve essere di raso, seta o comunque realizzato con materiali eleganti e romantici, preferibilmente in fibre naturali e con aggiunta di pizzi e merletti. Inoltre non può assolutamente essere bianco, ma in un colore pastello come avorio, beige, rosa cipria, verde menta o azzurro polvere. Lo stile vintage si può richiamare anche con un accessorio, ad esempio una spilla, un nastro o un ricamo. Le acconciature morbide e semi raccolte sono quelle che più si addicono.

Per lo sposo l’abito perfetto è sicuramente il tight, ma solo se il matrimonio si svolge di giorno, un ‘alternativa meno impegnativa è il mezzo tight.

Se invece le nozze si tengono di sera, si può optare per un abito dal taglio rendigote caratterizzato dalla giacca lunga fino alle ginocchia. Damascati e broccati dai toni luminosi, sono i tessuti più indicati per questa tipologia di abito.

L’orologio da taschino nel gilet, un cappello a cilindro abbinato ad un bastone in legno, sono gli accessori perfetti per completare il look dello sposo vintage.

E se volete coinvolgere anche i vostri invitati non dimenticate di indicare sulle partecipazioni il dress code da seguire: cappello per lei e papillon per lui.

Per il ricevimento scegliete una location intima e riservata, possibilmente in campagna, ma che sia arredata con cura. Dai centrotavola ai piatti, fino alle tende e le tovaglie, tutto dovrà ricordare lo stile scelto.

Nella scelta del mezzo di trasporto potete sbizzarrirvi tra una carrozza trainata dai cavalli, un'auto d'epoca, o una bicicletta.

La ciliegina sulla torta? L’album fotografico in bianco e nero!