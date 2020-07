Bios bag, il best seller ecosostenibile

MILANO - Il brand promuove un’eleganza funzionale dalla qualità impeccabile e si impegna a produrre con il minor impatto ambientale possibile grazie anche ad una nuova consapevolezza etica.

Sostenibilità ambientale e sociale sono appunto i valori di cui THEMOIRé si fa portavoce e che si augura possano far breccia del cuore del sistema moda, in un momento delicato come questo dove come dice una giovane attivista: “Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno”.

Il marchio deve il suo nome alle mitologiche Moire (le dee greche che intrecciavano i fili del destino) e proprio attraverso i suoi fili cerca di promuovere i propri valori fondativi sostenendo il nostro pianeta e una manifattura responsabile. THEMOIRè è distribuito in tutto il mondo ed è presente in circa 150 punti vendita, nelle più note boutique indipendenti come Antonia e Luisaviaroma etc., e-boutique ed importanti department store internazionali, come Holt Renfrew, La Rinascente, Le Bon Marché e Selfridges.

La BIOS bag (vita in greco), è il best seller su cui punta THEMOIRè. Una morbida ed elegante maxi clutch che può essere portata anche a tracolla, caratterizzata da uno shape che richiama dettagli vintage reinterpretati in chiave moderna e raffinata.

Le borse sono realizzate in PU, pelle rigenerata. Questa vegan lather, soffice e setosa al tatto, che rappresenta un’alternativa ecologica al PVC, non richiede gli stessi plastificanti chimici altamente tossici ed è più degradabile nel tempo. Le fodere sono in canapa, una pianta in rapida crescita che ha bisogno di meno acqua e non necessita di pesticidi. Il filo e le etichette interne sono realizzati in nylon riciclato, che proviene dal riutilizzo di bottiglie in plastica e vecchie reti da pesca, ripensati in filati green e di qualità, mentre le dust bag sono prodotte in cotone organico.

Attualmente la BIOS bag è disponibile in 13 varianti di colori e 4 texture, per un craquele dall’effetto unico nelle versioni vegan python e vegan croco.

