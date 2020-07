Beauty e benessere: Estate e desiderio femminile

LUGANO - L’80/90 % delle coppie, dopo 2/5 anni fanno l’amore una volta al mese, talvolta neppure questo, e peggio ancora la qualità del rapporto è pessimo.

Lavorando anni con le donne e anche secondo le statistiche ho appreso che ogni seconda donna vive il rapporto sessuale come un obbligo verso il proprio partner, senza gioia e soddisfazione

Sapete il perché?

La risposta è semplice, vi spiego cosa accade: la donna nell’ intimità ha un comportamento totalmente al senso opposto dall’uomo. Come abbiamo parlato negli articoli precedenti (link) il sistema sessuale primario e secondario è diverso. L’uomo non avendo conoscenza su come soddisfare il corpo femminile commette errori grossolani. Questi errori nel lungo periodo creano resistenza e rifiuto da parte della donna, che non essendo felice vive la condizione solamente come un bisogno dell’uomo da soddisfare, e di seguito si chiude emotivamente e fisicamente.

Esistono vari motivi perché le donne si chiudono nella relazione verso intimità: religione, educazione, traumi subiti, paure etc. Però una cosa ci tengo a segnalarla agli uomini; se l’uomo è capace ad agire sul corpo femminile nelle modalità giuste, con amore, rispetto e capacità di percepirla; con il tempo la donna si concede completamente e si apre mentalmente. Questo processo si ripeterà ogni volta che entrambi saranno in intimità. La reazione della donna sarà un immenso regalo l’uomo.

Consiglio agli uomini di fare propria questa responsabilità. Cercate soluzioni come capire meglio il corpo della vostra donna. Ho insegnato a tanti uomini come diventare degli ottimi amanti per loro donne, in molteplici casi la relazione è magicamente rinata. Sono convinta che seguendo i miei consigli è possibile.

Per raggiungere il successo con una donna, é necessario per l’uomo, mettere da parte il proprio ego, e farsi guidare nei misteri e nella magia del corpo femminile.

In estate è molto più facile cogliere e scoprire queste opportunità anche grazie alle atmosfere, i profumi, gli abitini che avvolgono le donne e mettono in evidenza le magnificenze dei loro corpi. Le magiche serate al chiaro di luna sono la cornice ideale per un’intimità profonda e magica

Tutti gli uomini possono diventare MAGIC LOVER per le propria compagna, moglie e amante.

Piu info…www.tantra-expert.com, www.evasykora.com