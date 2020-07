Può un semplice Selfie innescare l’invecchiamento precoce del tuo viso?

LUGANO - Sei a fare una passeggiata e ti fai un selfie? Sei al mare e anche qui scatta il selfie di rito? Sei a fare un viaggio e fai moltissimi selfie?

I selfie sono entrati nella quotidianità di ognuna di noi. Tuttavia… Se ti dicessi che per ogni selfie che ti fai le cellule del tuo viso invecchiano più velocemente.

Da uno studio scientifico è stato riscontrato che i danni causati dai raggi blu HEV, (High Energy Visible) sprigionati dagli schermi dei dispositivi elettronici (smartphone, tablet, pc, televisori…) possono diventare più pericolosi dei raggi UV.

Questi raggi penetrano la pelle più in profondità e più rapidamente, provocando un invecchiamento precoce. L’unica cosa da fare è agire attivamente al fine di rallentare l’invecchiamento precoce del tuo viso.

Come?

Grazie al trattamento Marco Post Beauty Reset che lavorerà a 360° su viso e corpo. La tua pelle, attraverso il rinnovamento cellulare, verrà nutrita e rigenerata. Alla fine del trattamento vedrai un viso rinato, luminoso, setoso e disteso. Pronto per un nuovo selfie!

Company Profile

Marco Post - The Italian Beauty SPA è la più estesa e specializzata rete di centri antiage in Italia che ad oggi conta oltre 80 centri aperti su tutto il territorio, in continua crescita ed espansione.

La casa madre ha sede a Lugano in Svizzera, ambiente ideale sia per la ricerca in campo cosmetico ed antiage che per i nuovi e ambiziosi progetti di espansione internazionale che l’azienda si pone, orientata ad allargare la propria attività in Europa e nel resto del Mondo.

L’Azienda e il Marchio, nascono dall’intuizione, dall’esperienza e dai successi ultra ventennali nel campo della consulenza tecnica e manageriale nel settore dell’estetica professionale dei suoi fondatori, Marco Postiglione e Cristina Bortolussi, ad oggi rispettivamente Presidente e Direttore Tecnico della Società.

I nostri centri affiliati utilizzano infatti prodotti, protocolli e macchinari di lavoro unici ed esclusivi, ideati nel centro di ricerca di Lugano e sviluppati in collaborazione con alcune delle più prestigiose università e aziende leader italiane del settore.