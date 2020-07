Anche look gladiator per i sandali donna dell’estate 2020

LUGANO - Alla fine ci siamo arresi anche noi, per conoscere le tendenze dei sandali da donna per l’estate ormai iniziata siamo andati nello showroom di Via Motta a Lugano. Al suo interno fanno bella mostra tutta una serie di modelli in rigorosa pelle vera, come da tradizione del progetto stesso, inaugurato da Nursel lo scorso anno.

Nursel, dai mitici film dei romani sono tornati i sandali stile gladiator per lei?

Non è che sono tornati, li abbiamo sempre nella stagione calda, ma quest’anno ho notato che le varie proposte hanno subito alcuni miglioramenti o per meglio dire abbellimenti davvero sfiziosi. Ad esempio abbiamo un modello che ha delle piccole borchie che seguono i lacci, una via di mezzo tra gladiator e biker. I sandali in generale sono comodissimi e si abbinano a svariati look, dallo sportivo all’elegante, insomma un accessorio davvero grazioso.

Altri modelli che possiamo indossare questo estate?

Sono davvero tantissimi, io dico sempre che sono talmente belle che è facile innamorarsi. Nel nostro showroom di Lugano sono molto richiesti i sandali ispirazione anni 50’, per intenderci modelli con cristalli scintillanti e forme bon ton. Due parole anche per i sandali con tacco alto, che noi donne possiamo sfoggiare in serate apero in spiaggia oppure in occasione di una cena al lume di candela, rigorosamente in riva al mare. I colori di questi sandali spaziano dal blu al nero, sempre e comunque con inserti che ne certificano l’unicità. Per concludere desidero citare una frase che rappresenta sia i sandali che noi donne «Non sono le rondini il primo segno dell’arrivo della primavera ma i sandali. Al primo occhio di sole ogni donna si riversa nei negozi a caccia del sandalo giusto».

Company Profile - Samuel Rhawi (Leather & Shoes by Nursel) é uno showroom situato nel pieno centro di Lugano a pochi passi dall'autosilo Motta. Al suo interno sono presenti un'ampia scelta di articoli in pelletteria, dalle borse alle calzature, cinture, giacche, portamonete e tanto altro. Il cliente ha la possibilità di ordinare direttamente l'articolo desiderato - non disponibile in loco - il quale in pochi giorni sarà pronto per il ritiro. La filiera per alcuni articoli é diretto, in quanto lo showroom fa capo, nell'approvvigionamento, al produttore stesso degli articoli, che é anche il propietario dello showroom. Per info clicca qui

