Post Covid-19: Alla riscoperta della nostra casa

LUGANO - Monica, da qualche settimana siamo tutti ripartiti, il tuo pensiero quando hai varcato la soglia del vostro showroom di Lugano?

In effetti non sono stata lontana dal nostro show per tutta la durata del blocco. Ho sempre avuto qualcosa da fare “burocraticamente” e per aggiornare le collezioni di tessuti (senza comunque riuscire a fare tutto). Ma quando abbiamo potuto riaprire ero contenta di poter riprendere il mio lavoro e l’ho fatto con positività. Sono contenta di come abbiamo ripreso e sono grata a tutti i clienti che continuano a darmi fiducia, interpellandomi per consigli e affidandomi la realizzazione dei loro progetti di decorazione.

E’ vero che tra tutti noi c’è una nuova voglia di vivere la nostra casa?

Ho in effetti l’impressione che sia così. Il confinamento in casa che ci è stato imposto, ha portato un po’ tutti ad apprezzare maggiormente la vita di casa propria, così da cercare di renderla ancora più accogliente e funzionale.

Il lungo periodo di emergenza ci ha fatto riscoprire la nostra casa e suoi spazi…

Si, proprio come detto prima. Aggiungerei anche che ci si permette qualche “sfizio” in più.

Qualche breve consiglio per rendere speciale il nostro angolo di giardino per l’estate imminente?

Questa sarebbe una domanda da porre ad un giardiniere paesaggista, dato che principalmente sono i fiori e le piante a rendere il nostro giardino accogliente. A dipendenza degli spazi a disposizione, creerei un angolo relax e di lettura, 1 sdraio o 1 tavolino e un paio di sedie. Qualche cuscino colorato, lanterne e candele, oggettistica allegra.

Ci presenti qualche interessante novità che possiamo trovare nel vostro showroom?

Oltre a tenere le nostre proposte di tessuti sempre aggiornate, puntiamo sulle novità nell’oggettistica. Attualmente abbiamo delle rane in posizione yoga di meditazione (figure in resina laccata), disponibili in vari colori. Nei tessuti la novità è una lavorazione “primavera” con dei fiori applicati, colori e misure da combinare secondo il proprio desiderio, utilizzabile per cuscini oppure da appendere come pannello/quadro. Spero avere incuriosito un po’ chi non avesse ancora visto queste novità nel nostro showroom o pubblicate sui vari social.

Company profile – IDeA Arredamenti a Lugano nasce nell'ottobre 2005 con la direzione di Monica Spirig Papini. Nello showroom di via Pessina offre una vasta scelta di tessuti, passamanerie, mobili d'antiquariato, stampe antiche, letti, divani, oggettistica ed un servizio completo per la realizzazione di arredamenti interni, continuando con passione l'esperienza maturata in più di 30 anni di attività presso il negozio del padre nella ditta Kurt Spirig SA. L'attività spazia dalla semplice vendita di articoli da regalo fino alla completa assistenza per arredamenti interni e/o ristrutturazioni. Per info clicca qui.

Fashion Channel