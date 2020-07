Il nero sta bene a tutti? No! Ce lo insegna l’ARMOCROMIA

CHIASSO -

In questo periodo si sente parlare più del solito di ARMOCROMIA. Questa scienza non è assolutamente una moda del momento. Cos’è allora veramente? È la scienza che studia l’armonia dei colori giusti per te. Grazie all’armocromia è possibile individuare, sulla base delle nostre nuance naturali, le tonalità di colori che più ci donano. Si tratta di uno step fondamentale, non solo per la scelta degli abiti da indossare, ma anche di accessori, make-up e colore dei capelli: è quindi un’analisi fondamentale per un’immagine personale Unyca.

L’armocromia divide le persone in gruppi appartenenti alle quattro stagioni: estate, primavere, autunno e inverno. Ogni stagione ha a sua volta quattro sottogruppi. Individuata la tua stagione e il tuo sottogruppo sarai in possesso di una palette di colori che esalta la tua bellezza e la tua unycità.

I colori che accostiamo al nostro viso cambiano letteralmente la luminosità, il tono e la brillantezza della nostra persona. Ci sono quindi colori che ci fanno sembrare più radiose e informa e altri che ci spengono, accentuando occhiaie o inestetismi quali rossori, rughe e brufoli sul nostro viso.

Per farvi capire l’importanza di conoscere i colori “amici” voglio farti un esempio. Proprio in questi giorni mi sono recata in un negozio di bigiotteria della mia zona. Nonostante la maggior parte delle collezioni fosse di metalli ORO E ARGENTO, la commessa mi ha consigliato dei bellissimi orecchini in oro giallo. Questo perché non sapeva riconoscere i criteri cromatici della mia persona, secondo i quali l’oro giallo non mi dona assolutamente! Infatti, devi sapere che in base al tuo incarnato, al tuo sottotono (che può essere caldo o freddo), in base all’intensità del tuo viso e al colore dei tuoi occhi e capelli ci sono sia colori amici sia metalli amici.

Ma perché la commessa del negozio mi ha consigliato quegli orecchini oro, proprio a me, che sono un INVERNO profondo (palette della stagione dove il metallo amico è l’Argento o l’oro bianco) semplice! Me l’ha consigliato perché quest’anno l’oro giallo va di moda! Non bisogna seguire la moda, ma ciò che ci sta bene e ci valorizza.

Ti faccio un altro esempio: sei inverno? Sì a capelli neri! Sei estate? Sì a biondo freddo o platino, sei primavera? No al platino, no al biondo freddo, sì al biondo oro e grano! Sei autunno? Sì a un castano caldo! No al nero! GUAI! Quindi se va di moda il biondo platino ma non ti valorizza per nulla cosa fai? Lasci perdere!

Ragazze volete un consiglio? Regalatevi una seduta di analisi del colore e la vostra palette diventerà la vostra migliore AMICA. Vi aspetto nel mio studio Unyca a Chiasso!