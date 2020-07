Beauty&Nails: mangiarsi le unghie, cosa dice la nostra esperta?

MENDRISIO - L'onicofagia è un disturbo che porta il soggetto, pediatrico o adulto, a mangiare compulsivamente le proprie unghie, siano queste quelle delle mani e/o dei piedi. Questo disturbo può essere più o meno grave, portando, anche a situazioni più spiacevoli, come infezioni, danneggiamento nella crescita dell’unghia, etc

In alcuni casi il soggetto riesce a risolvere il problema con la sola forza di volontà, o con l’applicazione regolare di semplici smalti dal sapore sgradevole, ma nella maggior parte dei casi serve l’intervento mirato e per un periodo costante del professionista onicitecnico, specializzato anche nel trattamento di soggetti onicofagici.

Non viene fatto nessun intervento sui bambini e si sconsiglia la cura professionale prima dei 14 anni, suggerendo un supporto pediatrico (se necessario sarà il pediatra stesso a consigliare anche l’intervento dello psicologo)

I trattamenti possono essere eseguiti sia sulle donne che sugli uomini, ovviamente il trattamento potrà essere simile, ma con risultati differenti a livello estetico e di portabilità.

Generalmente i migliori risultati si ottengono con l’applicazione dei compositi acrilici (l’utilizzo del gel porta a scarsi risultati, dando la falsa illusione di riuscire a risolvere la problematica in tempi ragionevoli e duraturi)

Gli appuntamenti dallo specialista saranno da rispettare scrupolosamente secondo le scadenze, consigliate dallo stesso già durante la prima consulenza; la durata del trattamento di media é di circa due mesi.

Una volta terminata la cura, la cliente potrà decidere se proseguire con dei trattamenti di natura puramente estetica sulle unghie oppure, se optare per l’unghia naturale, senza alcun tipo di ricopertura.

Hi-tech Nails di Claudia Valli, vanta esperienza pluridecennale nella cura di problematiche legate anche all’onicofagia, proponendo altresì corsi di formazione specifici, a professionisti di settore.

Company Profile – Hi-Tech Nails Center di Mendrisio, rappresentato esclusivamente da pluricampionesse internazionali, é stato creato per soddisfare le necessità di ogni tipologia di clientela e problematica estetica relativa alle unghie.La filosofia multibrand di Hi-Tech Nails Academy, una fra le prime in Europa, è, in primo luogo di formare nails artist capaci ed estrosi, professionisti a 360°, qualunque marchio essi abbiano scelto per la propria carriera e qualsiasi obiettivo vogliano raggiungere, sia questo il lavoro in salone o la preparazione ai campionati nazionali e internazionali. Scoprite le promozioni giornaliere, nel calendario dell’avvento Hi-Tech Nails, sulla pagina Facebook. Per info clicca qui