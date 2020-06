Come ritrovare la forma fisica post lockdown?

LUGANO - E si riparte, ma come dopo il lungo stop?

Abbiamo elaborato un percorso Post Coronavirus, si chiama “BODY RESET”, un programma detossinante del metodo Marco Post per cancellare il lockdown in soli 21 giorni. A causa della ridotta attività fisica, qualche comfort food di troppo, sentirsi privi di energia ed appesantiti come se il nostro corpo fosse bloccato. Nello specifico abbiamo riscontrato: senso di gonfiore, costante Cellulite diffusa, accumuli adiposi sui fianchi e gambe, sono gli effetti del lockdown. Il nostro corpo ha una capacità innata di rigenerarsi, ma è importante intervenire prima che gli inestetismi si consolidino.

Nello specifico come agisce il programma?

Il team di antiage specialist ed esperti Marco Post ha studiato il programma intensivo BODY RESET per recuperare la forma fisica, riattivando il sistema linfatico e il metabolismo, per preparare alla prova costume. Grazie all’azione combinata di alimentazione allenamento e trattamenti sullo stile di vita, per 21 giorni si può provare i benefici del percorso di punta del metodo Marco Post, il Marco Post Life.

Il BODY RESET è il percorso intensivo per riattivare la naturale detossinazione dell’organismo, grazie all’azione su tre piani: trattamenti, allenamento e alimentazione.

Nelle sedute settimanali la nostra antiage specialist eseguirà dei trattamenti drenanti sul corpo che ti aiuteranno a non sentire più quella sensazione di stanchezza e gonfiore generale alle gambe. La pelle del corpo sarà più tonica, luminosa e la cellulite visibilmente ridotta.

Avrai a disposizione un programma di allenamento settimanale dedicato.

Senza stressare il tuo corpo con allenamenti troppo intensivi, ritroverai la tonicità muscolare e sentirai la pelle più levigata, grazie alla riattivazione della circolazione periferica.

Per nutrire nuovamente in modo equilibrato il tuo corpo, avrai a disposizione un piano alimentare. Gradualmente riattiveremo il tuo metabolismo, ti sentirai piena di energia e ritroverai la tua forma fisica senza danneggiare – svuotare - la pelle del viso e del corpo.

Grazie all’azione combinata del BODY RESET il tuo corpo verrà “resettato”, facendoti recuperare in tre settimane la tua forma fisica.

Tutti i trattamenti verranno eseguiti sul Linfodrenabed®, lo speciale lettino che potenzia i trattamenti del metodo Marco Post.