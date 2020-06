Beauty: Come mantenere una pelle luminosa e sempre curata anche in estate

BIRONICO - Buongiorno ragazze, l’estate si avvicina e noi desideriamo curarci in modo naturale, proteggere la pelle dai danni provocati dall’esposizione solare ed essere luminose anche durante il periodo estivo.

Come fare? È facilissimo, basta utilizzare pochi prodotti, ma mi raccomando di alta qualità perché con la pelle non si scherza.

Ecco qui alcuni consigli utili da seguire:

Per prima cosa, dopo aver ben deterso il viso utilizzare una crema solare specifica viso, filtro 50, per avere già una protezione globale. Esempio la Sun Shine Viso (in vendita nella nostra farmacia). Come secondo step, idrateremo la pelle con una buona crema idratante anti-age, vi consiglio per esempio la nostra crema naturale, Precious Harmony a base di collagene ed elastina e con l’aggiunta di un filtro solare.

Per chi fosse abituata a utilizzare un fondotinta durante il periodo invernale, volesse dare subito luminosità alla pelle e nascondere qualche piccola imperfezione, vi propongo la Dd Cream della casa cosmetica Paese.

Cos’è la Dd Cream? È una crema colorata, idratante e antiossidante con filtro solare 30, adatta a ogni tipo di pelle. Troviamo sei tinte diverse, perciò stiamo tranquille ce ne sarà una adatta al nostro stesso colore di pelle.

Ora passiamo ai consigli make up piscina e spiaggia

Lo scopo del make up spiaggia è quello di rimanere naturali, ma curate per un tocco di luce in più. Stiamo parlando di un trucco leggero, semplice e veloce da eseguire. Bastano un Mascara Waterproof, color nero per allungare e dare volume alle ciglia.

Una Matita contorno occhi Paese (con aggiunta di vitamina C ed E) per intensificare lo sguardo. Come colori avete anche qui sei tinte diverse per poter sbizzarrirvi e mettere allegria ai vostri occhi. Importantissimo idratare e proteggere le labbra delicate, quindi applicare più volte al giorno un burro cacao con filtro solare.

Potremo aggiungere in seguito un Gloss che darà luminosità alle labbra o un rossetto. Moltissime nuances nude o colorate sempre della casa cosmetica Paese.

Per chi preferisse il rossetto ci sono a disposizione tantissimi colori. Sono tutti idratanti e con aggiunta di vitamine per la rigenerazione delle labbra.

Evitiamo i profumi sul collo che al contatto con il sole possono danneggiare la pelle e macchiarla. In pochi minuti saremo pronte e curate per affrontare la calda giornata estiva. Non dimentichiamoci gli occhiali da sole e un cappello, ma soprattutto indossiamo il nostro più bel sorriso, make up 100% naturale e quello che fa la differenza.

Tutti i solari Sun Shine li trovate alla Farmacia Bernasconi a Bironico. Il make up Paese su comanda (24 ore)

A cura di: Leila Fedulov

Company Profile - La Farmacia Bernasconi è stata fondata da Siro e Sandra Bernasconi nel 1948. Abbiamo tagliato il traguardo dei 70 anni di attività la Farmacia Bernasconi di Bironico, realtà imprenditoriale fondata dalla nonna Sandra e guidata ora dalla nipote Leila. In tantissimi quest’oggi - nella storica Casa dei Landfogti appartenuta fino al cinquecento alla famiglia Rusca di Bironico - hanno celebrato il percorso di questa importante famiglia che, negli anni, si è impegnata costantemente diventando un punto riferimento per Monteceneri. Durante l'evento, tanta commozione e altrettanta riconoscenza per il percorso di crescita che la Farmacia ha scandito con professionalità e dinamismo. Grazie alla conduzione scoppiettante di Leila, i presenti hanno ripercorso i 70 anni di attività della farmacia. Ieri grazie a Sandra, oggi grazie a Leila, la Farmacia è cresciuta, si è rinnovata riuscendo a distinguersi per la sua onestà e dedizione, rimanendo sempre fedele a quell'impostazione tradizionale e familiare, chiave del suo successo. Per info clicca qui

Prodotto Paese