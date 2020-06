La mascherina è più bella se di sughero

PARADISO - Ebbene sì, anche i grandi brand di moda si sono chinati a lei, la famigerata mascherina, e pensare che questa frase: “Di tutti i prodotti che ho usato negli anni per cancellare le rughe, la mascherina è assolutamente la migliore” rende bene l’idea della sua grandezza acquisita. Già nel corso dei Grammy a gennaio Billie Eilish si era presentata con la mascherina Gucci griffata con il logo della maison e già su Instragram precedentemente, aveva optato per una mascherina ricoperta di Swarovski, quasi un presagio di quello che poi sarebbe accaduto.

Anche la natura fa la sua parte, o per meglio dire fa la parte della mascherina. In commercio da pochi giorni sono arrivate anche in puro sughero, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Così ci spiega Silvana, ideatrice di Biocorkdesign.ch, Atelier di Paradiso specializzato nella vendita di articoli in sughero: «Il sughero, con questo modello di mascherina, conferma la sua versatilità e i suoi molteplici campi di utilizzo. Fa specie una mascherina in sughero ma la sua vestibilità lascia senza parole… Ovviamente i modelli sono lavabili, per un utilizzo per un lungo periodo, e poi è anche alla moda…».

Al fianco della mascherina, alcuni protocolli consigliano la visiera, che proprio nella stagione calda può essere un’ottima soluzione. Anche in questo caso, grazie al supporto superiore in sughero, correlato alla cinta regolabile, il prodotto si rivela un’ottima soluzione

Certo che acquistare una mascherina in sughero si fa proprio un doppio affare, quello della protezione in caso di assembramenti e l’altro l’utilizzo di una mascherina realizzata con un materiale assolutamente naturale!

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online. Per info clicca qui

Fashionchannel