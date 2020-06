In pizzeria e non solo… non si sbaglia mai

PARADISO - «Per essere felici secondo me basta unire la pizza e il mare». Questa è una celebre affermazione che nel nostro caso calza molto bene, è necessario però sostituire il mare con il lago e i giochi sono presto fatti. Sì, perché proprio sulle rive del lago di Lugano, addentrandosi nel meraviglioso comprensorio di Paradiso - la piccola Monte Carlo della Svizzera Italiana - esiste l’omonimo ristorante, che prende spazio proprio alle pendici nel Monte Pan di Zucchero dell’Europa, ovvero il Monte San Salvatore. Un luogo dove la cucina Italiana non solo è di casa ma è anche la firma prestigiosa della pizza. Da ogni dove arrivano gli “affezionati” di questo prelibato piatto, cucinato in molteplici modi ma con un unico comune denominatore, i suoi ingredienti selezionati e garantiti.

L’estate è anche voglia di carne, una delle specialità molto apprezzate è il filetto di bisonte. Il bisonte, esemplare che richiama alla mente i film americani con i paesaggi tipici del west, ha una struttura fisica caratterizzata dalla parte anteriore del corpo più sviluppata rispetto alla parte posteriore, peculiarità che gli conferisce una gobba piuttosto pronunciata.

Nelle incontaminate praterie canadesi, il bisonte cresce libero di nutrirsi naturalmente sulla base delle necessità del proprio organismo. Grano, erba naturale di pascolo e libero accesso ai corsi d’acqua fresca e pura, gli consentono di crescere in un ambiente “eco friendly” che limita lo sviluppo del grasso in eccesso e la potenziale esposizione alla contaminazione batterica. Povera di grassi saturi e colesterolo, quella del bisonte è una carne molto magra dal gusto unico. L’alimentazione sana e completamente naturale del bisonte, insieme al suo stile di vita privo di stress, rendono la sua carne magra, ricca di proteine e di nutrienti. Ciò che rende la carne di bisonte unica e salutare è il suo alto contenuto di proteine e minerali, ai quali corrisponde un basso apporto calorico. Il bisonte è inoltre caratterizzato da una massa muscolare magra e da un metabolismo in grado di bruciare i grassi in eccesso

Company Profile - Il Ristorante Paradiso sorge nell’omonimo piccolo comprensorio alle pendici del Monte San Salvatore. La sua è una lunga storia, iniziata come conosciuto ritrovo per gli amanti della fondue. La sua cucina offre alcune specialità che sono molto apprezzate sia per un pranzo che per una gustosa cena in compagnia. Tra le prelibatezze che si possono gustare anche à la carte, cucina mediterranea, pizzeria e specialità di carne e fondue. L’atmosfera è famigliare e tradizionale, nel suo interno ampio spazio anche per ritrovi numerosi, mentre al suo esterno, la terrazza si affaccia proprio alle pendici del Monte San Salvatore.

