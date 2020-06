Matrimonio, consigli e curiosità: La bottoniera per lo sposo

MENDRISIO - Di cosa si tratta? La bottoniera non è altro che quella piccola composizione floreale che si appunta sulla giacca, la tradizione vuole che il giorno del proprio matrimonio lo sposo la indossi per richiamare un fiore presente nel bouquet della sposa.

L'uso di questo elemento decorativo pare risalire al 1800. La storia infatti racconta che la regina Vittoria, nel giorno del matrimonio con il principe Alberto, regalò al futuro marito una piccolissima composizione di fiori. Lo sposo, incise la giacca con un coltello per inserirvi all’interno il bouquet floreale.

Oltre a lui, dovrebbero indossarla tutti gli uomini più “importanti” della famiglia: papà, fratelli e testimoni. Ma quella dello sposo dovrà differenziarsi per forma o fiori da quella degli altri uomini.

Sul dove posizionarla esistono diverse scuole di pensiero: senza alcun dubbio va appuntata dalla parte sinistra, quella del cuore.

Io solitamente consiglio agli sposi di non posizionarla nell’occhiello, perché rimane troppo in alto e spesso va quasi a sfiorare il mento. La preferisco posizionata a “metà”, proprio all’altezza del cuore.

Esistono invece due regole, che vedono tutti d’accordo! Se lo sposo decide di non indossare la bottoniera, allora non la deve indossare nessun altro uomo. E se c’è la pochette nel taschino, la bottoniera non va assolutamente indossata.