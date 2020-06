Vulkan Lugano: Estate uomo, T-shirt e Chinos per essere alla moda

LUGANO - La t-shirt da uomo è un capo basico, indispensabile durante ogni stagione. Attualissime e stampate quelle di Seetees, classiche e a tinta unita quelle di Luca Bertelli, le magliette da uomo vestono dal giorno alla sera, abbinate a un jeans semplice o indossate sotto a una giacca casual e con una scarpa casual Valsport.

Ci hanno fatto film, le hanno indossate vere e proprie icone dello showbiz, la t-shirt rappresenta qualcosa di più di una semplice maglietta, ma un vero e proprio status symbol. Pensate che anche il nostro ministro degli interni Alain Berset, in pieno periodo emergenza Covid-19, si è fatto fotografare con una t-shirt con impresso il suo paradigma “Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire” il ricavato delle vendite è poi andato in beneficenza.

I Chinos mettono davvero tutti d’accordo. Inizialmente questi pantaloni da uomo venivano indossati dai soldati dell’armata coloniale britannica verso metà dell’Ottocento (il nome chinos, invece apparve solo quando gli Americani, durante la guerra ispano-americana, erano di base nelle Filippine e lo compravano dai cinesi nei mercati locali) e aveva il caratteristico colore kaki. Poi con il passare del tempo, divenne così popolare, grazie anche alla sua innegabile praticità, che incominciò a essere realizzato in tante altre tonalità, beige in primis.

In pochi decenni si trasformò in un vero e proprio capo timeless dell’abbigliamento maschile e in un simbolo del casual wear. Il perché di questo successo è presto detto: è un indumento casual, che sta bene un po’ con tutto, è meno sportivo del jeans, è confortevole e resistente.

