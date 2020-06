Il dopo Covid-19 lancia l’estetica a 5 stelle

PARADISO - Una frase che gira molto in questo periodo: «Nell’aria c’è voglia di bellezza». Ma è proprio così? Ne abbiamo parlato con Tereza Blank di Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso.

Tereza, c’era o c’è voglia di bellezza?

«Secondo quanto posso notare, la voglia di bellezza ci ha travolte. Il dopo Covid-19 ha “consegnato” a donne e uomini una voglia frenetica di bellezza, ma attenzione, bellezza a 5 stelle…»

Bellezza a 5 stelle, puoi spiegarci meglio?

«Bellezza a 5 stelle ha un significato ben preciso. L’operatore prende sotto le sue ali il cliente al 100%, con ore dedicate a lui, consulenza, trattamenti ecc. Il cliente ha voglia di bellezza ma nel contempo desidera l’unicità, essere al centro del tempo dedicato alla sua bellezza. Questo concetto è proprio la parte principale del nostro nuovo, o meglio rinnovato Alivio Estetica Brasiliana di Paradiso».

Ma come funziona questo concetto?

«Il cliente sottoscrive un abbonamento VIP, nel quale la sua presenza in studio è completamente dedicata, senza limiti di tempo, ma con un obbiettivo preciso, l’operatore è a sua disposizione per individuare il percorso che gli regala un benessere psico fisico. Dai trattamenti estetici a precise analisi sulla forma fisica passando anche da un percorso di recupero della migliore forma, intesa anche come percorso di dimagrimento. Insomma un abbonamento che è in grado di coprire il 100% degli obbiettivi».

Alivio Estetica Brasiliana dicevi si è rinnovato?

«Siamo sempre nello stesso palazzo (dove ha sede il Credito Svizzero a Paradiso) ma al numero civico 17, quinto piano. Lo studio è molto più grande e accogliente, i nostri trattamenti così possono essere eseguiti in tutta tranquillità e relax».

Per concludere due parole sugli abbonamenti?

«Anche questa è una novità, il cliente sottoscrive un abbonamento nel quale è compreso il percorso completo. In questo modo l’operatore è completamente dedicato e segue passo dopo passo i risultati che sono stati prefissati. Ovviamente in prima analisi adottiamo una consulenza per comprendere meglio i desideri e le aspettative, dopodiché si parte con un’esperienza assolutamente unica nel suo genere. Come detto sopra mente e corpo ringrazieranno e faranno affrontare le giornate molto meglio».

