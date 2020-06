La rinascita dell’Hair&Beauty post lockdown: l’esemplare esperienza di Marco Pontillo Hair Expert

LUGANO - E, adesso che il mondo ricomincia a girare virando verso una nuova normalità, la bellezza rinasce insieme a noi, per noi, per continuare a regalare felicità. L’esemplare ripartenza di PHS Parrucchieri in fase 2 ne è la conferma.

Una ripartenza non semplice - spiega Marco - fatta di restrizioni e cambia-menti, in cui la parola d’ordine è sicurezza. Sanificazione degli ambienti, potenziamento massimo dei protocolli d’igiene, uso di dispositivi anti contagio, mantenimento delle distanze di sicurezza, serrata gestione di turni e appuntamenti, hanno rappresentato il primo passo.

Cambiano il palcoscenico della bellezza e le sue regole, ma non la trama dello spettacolo.

Oggi più che mai - sottolinea Marco– il nostro focus è offrire alle clienti la possibilità di coccolarsi e rinnovarsi, di riscoprirsi uniche, libere, nuove in un nuovo hair look.

Da PHS si rinasce in bellezza a partire dall’hair color: dalle colorazioni più raffinate, alle tonalità più eclettiche per chi ama osare; a ogni volto e personalità il suo look.



E il segreto per far emergere e realizzare i desideri di bellezza di ogni donna, è nella consulenza personalizzata. Non a caso, in piena emergenza Coronavirus, l’hair expert ha messo in campo il suo ottimismo e passione (anche per l’innovazione)lanciando il servizio consulenza total beauty online: in videocall con l’esperto – restando a casa - per creare un progetto bellezza su misura da realizzare poi in salone, in totale sicurezza.



Un omaggio alle donne e un aiuto a riscoprirsi meravigliose dopo la tempesta, a rinascere. È questa «la bellezza che fa bene al cuore e di cui c’è bisogno» (M.P.).

Company profile - Il team coordinato Marco Pontillo – che può vantare una ventennale esperienza - è composto da validi professionisti/e. Lo studio di Cassarate, è situato nella zona congressionale, a disposizione della clientela un ampio parcheggio a pagamento e anche una zona blu. Lo studio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Da qualche settimana Marco Pontillo ha inaugurato un nuovo studio PHS situato nel pieno centro cittadino di Lugano, più precisamente in Via Canova.

Marco Pontillo Direttore Generale Personal Hair Stylist