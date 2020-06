Scegli il costume per sentirti Unyca

CHIASSO - Intero o bikini, a fascia o monospalla, sportivo o elegante, romantico o sexy, basta trovare quello giusto, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le fisicità.

La prova costume è sempre una grande sfida soprattutto quando si ha qualche chiletto in più o non si è più giovanissime, ma scegliere quello corretto è fondamentale per valorizzare il fisico e la femminilità.

La prima regola è scegliere la taglia giusta, per slanciare la figura mai le righe orizzontali, ma rigorosamente verticali o oblique, anche il monospalla slancia la figura e rende originale ogni modello.

Che abbiate poco o tanto seno, il reggiseno con le coppe è fondamentale per mettere in risalto il vostro decoltè, mentre a fascia é sicuramente più adatto a chi ha un seno prosperoso.

I costumi interi sono di gran moda, dalla linea classica a quella più creativa, valorizza la figura mettendo in risalto il punto vita, ma sono perfetti anche per celare qualche rotondità, soprattutto se scuri e drappeggiati sull’addome. Per nascondere la fastidiosissima “pancetta” vasta scelta di coulotte a vita alta. Sceglilo intero o due pezzi, a fantasia o a tinta unita, ma l’importante è che sia su misura per TE! Per una consulenza personalizzata contattami: www.unycastile.ch