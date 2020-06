Department Store, Moda Italiana dalla testa ai piedi

LUGANO - Emblema di stile e eleganza che in ogni angolo del mondo si contraddistingue, anche per la primavera estate, le collezioni dei brand, disegnano look che presentano vestibilità ed eleganza. I brand uomo proposti sono i leggendari CESARE SARTI, CERRUTI, ZIGNONE, LORO PIANA, BIBLOS, COVERI, che della meticolosità e lavorazione artigianale, coniugata a materiali di lusso ne fanno un vero e proprio segno distintivo.

Vestire il made in italy oggi significa essere ambasciatori del bon ton, essere persone eleganti e distinguibili, proprio come sono le linee di abbigliamento uomo e donna e accessori che DEPARTMENT STORE presenta nei suoi showroom.

Le collezioni donna, con abiti dalla vestibilità morbida, accarezzano la silhouette con tessuti invernali anche con materie naturali, tema di estrema attualità in questo periodo.

I brand presenti nello showroom sono ROBERTA BIAGI, ROCCO BAROCCO, VALENTINO BAG, GIULIA VALLI, LANCETTI e tanti altri.

La moda made in Italy di DEPARTMENT STORE la trovi nei seguenti punti vendita: Lugano (Corso Elvezia), Serfontana- Chiasso, Centro Manor S. Antonino, Centro Coop Tenero

Company Profile Department Store Moda Italiana, il primo negozio aziendale in Svizzera, dal produttore al consumatore. In assortimento tutto l’abbigliamento uomo, donna, solo con tessuti made in italy, Cerruti, Loro Piana, Lanerossi, Zignone, Piacenza Cshmere. Tutto il meglio del made in Italy, prezzi di fabbrica per tutte le taglie. Per info clicca qui

fashionchannel