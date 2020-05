Il Team Laura Cdb Lugano racconta la ripartenza alla tv Italiana

LUGANO - Dopo avere trascorso diverse settimane in casa, a saloni chiusi, tutto sembra muoversi – seppure a piccoli passi – in direzione di una nuova normalità.

Nuova, perché per tutelare la salute della comunità richiede accorgimenti specifici e indispensabili.

Così, anche Team Laura Cdb Lugano, da qualche settimana, ha riaperto le porte del salone. Il team è tornato a prendersi cura del Bellessere, con le misure di sicurezza necessarie. Perché se valorizzare la bellezza è la missione, la sicurezza di clienti e collaboratori è l’assoluta priorità, oggi più che mai.

Ed è per questo che è stato adottato un preciso protocollo finalizzato a ridurre al minimo ogni possibilità di contagio, per il cliente e per i collaboratori.

Team Laura Cdb Lugano ha avuto l’onore e il piacere di svelare maggiori dettagli a Petrolio, programma di approfondimento della di Rai 2 condotto da Duilio Giammaria, grande valorizzatore di risorse e talenti.

La situazione di emergenza venutasi a creare con la diffusione del coronavirus e il conseguente lockdown hanno creato non poche difficoltà alle attività, anche (e soprattutto) nel settore della Hair&Beauty.

Team Laura Cdb Lugano ha raccontato la loro ripartenza, in tutte le sue sfaccettature. Le emozioni, sensazioni e piccole difficoltà: un assaggio di quotidianità per i parrucchieri italiani (quando è andato in onda il servizio erano ancora chiusi) , che solo da qualche giorno sono tornati al lavoro.

È stata un’interessante occasione di dialogo e confronto, attraverso la quale il team ha avuto modo di esprimere, ancora una volta, tutta la voglia di tornare alle abitudini e ai ritmi di sempre.