Matrimonio e curiosità: I vantaggi di sposarsi in autunno e in inverno

Se avevate programmato di sposarvi in estate e a causa del Corona virus avete dovuto rinviare il vostro matrimonio in autunno o in inverno, qui di seguito troverete tante buone ragioni per trasformare un imprevisto in un’opportunità.

L’autunno è la stagione più romantica dell'anno, con la sua atmosfera fiabesca, i suoi profumi speziati e i colori caldi e avvolgenti.

Il luogo ideale per un matrimonio autunnale è una location immersa nel verde, se siete amanti della natura e dello stile rustico apprezzerete di sicuro questa stagione, dove il sottobosco è il protagonista assoluto dei dettagli decorativi.

Dagli allestimenti per la cerimonia ed il ricevimento, fino alla scelta del menù non mancheranno profumi e sapori ineguagliabili.

I prodotti autunnali, come l'uva, le castagne, i funghi e la zucca possono essere utilizzati sia come ingredienti del menù del banchetto di nozze che come complementi degli addobbi floreali.

I colori che più si addicono per gli allestimenti di un matrimonio celebrato in questa stagione sono il bordeaux, l'arancione, il viola, il rosa antico e il marrone in tutte le loro tonalità, dalle più chiare alle più intense. Fiori autunnali freschi o secchi, bacche e foglie colorate, insieme a candele e lanterne, contribuiranno a creare una cornice da sogno.

E se siete appassionati della neve, perché non approfittare del cambio data per pronunciare il fatidico sì con il panorama delle montagne innevate e scegliere di sposarvi nella stagione fredda?

In un matrimonio invernale l’atmosfera intima e accogliente è assicurata: la luce crepuscolare delle giornate brevi e il candore della neve, renderanno tutto più magico e suggestivo. Ancora meglio se la location ha un caminetto al suo interno, vicino al quale gli invitati potranno degustare tazze di tè e tisane speziate o di cioccolata calda e vin brûlé.

Per gli addobbi floreali saranno immancabili rami di pino, agrifoglio e vischio, da accostare a fiori freschi, bacche e pigne. I materiali da prediligere per gli allestimenti sono quelli semplici e rustici come la juta, il lino ed il legno. Ghirlande decorate con luci e nastrini potranno essere usate in abbondanza sia per la cerimonia che per il ricevimento, così come candele e lanterne.

Il risultato sarà qualcosa di alternativo e assolutamente diverso dal solito.