Il look per lavorare da casa

Boggi Milano propone capi versatili, confortevoli ed eleganti pensati per i professionisti impegnati nel loro lavoro, che conducono giornate intense e ricche d’impegni anche da casa. Per questi momenti Boggi Milano consiglia il tema Color Block dal look informale ma di stile.

Videochiamata di gruppo in arrivo? Boggi Milano per i momenti di lavoro di condivisione online e per gli appuntamenti video con le persone più care propone look comodi e casual, per sentirsi sempre a proprio agio con ciò che si indossa. La maglia lupetto con collo aperto in puro cotone, proposta nei toni del beige e con lavorazione a punto geometrico, si indossa con una versatile polo bianca in jersey di cotone e lino. Completa l'outfit il pantalone in gabardina di cotone e TencelTM stretch color panna dalla vestibilità regular. Il TencelTM è un tessuto traspirante e leggero, che assicura comfort e freschezza a chi lo indossa, e che è completamente sostenibile e 100% biodegradabile.

Dal 1939 Boggi Milano, il marchio italiano di abbigliamento uomo, progetta e disegna moda maschile contemporanea curandone ogni aspetto, dalla produzione alla distribuzione, al fine di proporre e diffondere il proprio stile e la propria qualità nel mondo. In costante espansione a livello mondiale, il brand è l’espressione dell’eccellenza italiana rivolta ad un businessman contemporaneo, moderno e cosmopolita. Con oltre 190 negozi in 37 Paesi e oltre 1.000 dipendenti, Boggi Milano veste un uomo elegante che vuole sentirsi a proprio agio in ogni occasione.

