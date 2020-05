Beauty: Quando l’estetica investe nel periodo del virus

LUGANO - Fino a qualche settimana fa, in piena emergenza sanitaria, investire nella propria attività professionale era pura utopia. Ma esiste anche chi crede fermamente che la ripresa sia una grande opportunità. Ed eccoci a raccontare una bella storia, fatta da un'intraprendente estetista e dei suoi tanti progetti per il rilancio. «Ad essere sincera - afferma Tereza Black di Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso - il progetto era già previsto ben prima dell'emergenza sanitaria. Quando ci siamo trovati nel bel mezzo dell'epidemia non mi sono lasciata prendere dallo sconforto, e anzi ho programmato di tutto punto per la ripresa dell'attività. Il nuovo studio (numero civico 17 al 5 piano) si presenta molto più ampio, oltre 100mq, ed è situato nel medesimo palazzo del precedente. La formula e concetto segue tutte le misure sanitarie introdotte dalla nostra categoria. Una delle novità principali del nuovo studio è rappresentato dalle varie formule di abbonamento VIP exclusive».

ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. "Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé". Per info clicca qui

