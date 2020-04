Amare la natura ed essere alla moda è finalmente possibile!

LUGANO -

LUGANO - Lo diceva LiviaRiz: «Ma quali creme e fondotinta. Per nascondere le occhiaie bastano un bel paio di scarpe con i tacchi!». Un’affermazione che non fa una piega, anche perché uno degli status symbol della società moderna sono proprio le scarpe, verrebbe da dire: «Dimmi che scarpe indossi e ti dirò chi sei». Biocorkdesign.ch, atelier di Paradiso specializzato nella vendita di articoli in sughero, sia per abbigliamento che complementi per la casa, ha fatto suo questo paradigma e presenta una collezione speciale di calzature per la bella stagione, rigorosamente in sughero.

Non solo cibo vegano di questi tempi, ma anche la natura ai piedi in una collezione di scarpe in sughero che lasceranno senza parole tutte le persone che incontrerai per strada. Sono adatte per tutte le stagioni, sportive o eleganti, ma sempre rivestite con pelle di sughero, impermeabile e traspirante. La special collection estiva è tutta una serie di calzature da uomo e donna realizzate con alcune fantasie in cui è perfettamente riconoscibile la trama naturale della corteccia della quercia da sughero.

Il motto è presto fatto: “Comfort, eleganza e originalità per i tuoi piedi”.

Lo shop online è disponibile 24/24

