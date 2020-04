Hairstylist e Covid-19: Marco Pontillo passione e innovazione

LUGANO - «C’è bisogno di bellezza oggi più che mai», afferma Marco.

E, proprio in questo periodo delicato, Marco sceglie di scendere in campo con ogni strumento a disposizione, per regalare bellezza e felicità alle donne che desiderano riscoprirsi meravigliose, dopo la tempesta.

Il focus dell’Hair Manager Ticinese è la consulenza personalizzata: per realizzare desideri di bellezza bisogna innanzitutto essere un ottimo consulente, quindi un attento ascoltatore.

Come spiega l’esperto, il desiderio di apparire in un certo modo ― attraverso il taglio, lo styling o il colore ― è dettato da un mix di emozioni e sentimenti che bisogna cogliere e interpretare, per poi trasformarli in hair look su misura, ovvero «realizzato a partire dai desideri profondi, dalle caratteristiche fisico-estetiche e caratteriali di ogni donna, per valorizzarne la bellezza più autentica».

Il segreto, svela Marco, è la comunicazione - non solo verbale – unita a specifici strumenti e tecniche.

«Spesso le parole non sono in armonia con il tono di voce, con i gesti e con le espressioni; la verità va cercata nel modo in cui comunichiamo, non tanto in ciò che diciamo, ed è questo ciò che faccio con chi affida a me la sua bellezza».

E qui entrano in gioco gli strumenti e le tecniche a supporto del professionista: «test STILE, test COLORE e GESTUALITÀ REATTIVA/INTUITIVA mi consentono di far emergere i desideri reali e profondi di ogni donna”; mentre l’analisi di volumi, forme, rapporto capelli-viso-corpo, cromia e stile, mi consentono di trasformarli in realtà», afferma l’Hair Manager.

Il risultato? Un hair beauty look che rispetta e rispecchia la personalità della donna creando un’immagine unica, la migliore versione di sé.

Questo contributo alla promozione della bellezza e della felicità da parte del parrucchiere rischia oggi di venire meno, con i saloni chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus. Ma Marco, insieme al suo team di PHS Parrucchieri, ha pensato a una soluzione innovativa, anche a distanza.

Un servizio di video consulenza hair&beauty, totalmente gratuito, pensato per comunicare con tutte le donne che desiderano riscoprirsi meravigliose e scoprire - sotto la sua guida – i volumi, forme, colori, tagli e dettagli per valorizzare la propria bellezza al top.

«È un omaggio alla bellezza e alle donne, in un momento buio. Così che possano essere pronte a riaffacciarsi alla vita con positività e fiducia in sé, quando l’emergenza sarà superata e tornerà a splendere il sole». (M.P.).

Se è certo che il Coronavirus sta mettendo a dura prova tutti i settori di attività, incluso quello della bellezza, è altrettanto vero che con atteggiamento proattivo e visione ampia si può fare la differenza.

Company profile

Il team coordinato Marco Pontillo – che può vantare una ventennale esperienza - è composto da validi professionisti/e. Lo studio di Cassarate, è situato nella zona congressionale, a disposizione della clientela un ampio parcheggio a pagamento e anche una zona blu. Lo studio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Da qualche settimana Marco Pontillo ha inaugurato un nuovo studio PHS situato nel pieno centro cittadino di Lugano, più precisamente in Via Canova. Per info clicca qui

