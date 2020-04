Marco Post dona 1000 trattamenti antiage rigeneranti viso e corpo

LUGANO - Un piccolo gesto per ringraziare tutte le persone coinvolte in prima linea contro questa pandemia: medici, infermieri e operatori sanitari.

Gli interessati potranno usufruire del trattamento gratuito non appena i centri antiage Marco Post verranno riaperti; per prenotarsi sarà sufficiente che l’operatore specifichi l’ospedale nel quale ha prestato servizio e la qualifica.

“Sarà una seduta di un’ora viso e corpo – interviene Cristina Bortolussi, responsabile tecnica del metodo Marco Post – per alleviare le fatiche e lo stress accumulati in seguito a ore e ore di lavoro in piedi, in corsia, con camici stretti, mascherine soffocanti e visiere scomode. Verranno applicati prodotti speciali lenitivi che riparano il tessuto del viso”.

Se conosci operatori sanitari in Italia o in Ticino coinvolti nell’emergenza coronavirus condividi questo link: https://marcopost.com/emergenzacovid/