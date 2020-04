Emergenza Coronavirus: Resta a casa e fatti bella solo per te

CHIASSO - La situazione che siamo obbligati a vivere nelle ultime settimane a causa del coronavirus non é certo di aiuto, ma come possiamo reagire per sentirci meglio? Non dobbiamo trascurarci, ma prenderci cura di noi stessi, attraverso la nostra immagine, perché se ci vediamo bene automaticamente ci sentiamo meglio. Quali sono i consigli della consulente d’immagine, cercare di vivere una normale quotidianità con la differenza che adesso il tempo non ci mancherà per prenderci realmente cura di noi, perché la bellezza é un farmaco per il nostro cervello.

Mai rimanere in pigiama solo perché siamo in casa, ma pensate ai vestiti, cerchiamo degli outfit comodi e carini per stare in casa, sistemiamo i capelli, mettiamo un leggero trucco e perché no anche degli orecchini semplici a lobo, ma mettiamoli. Per motivarci, sistemiamo l’armadio, scegliamo le scarpe, le borse e gli accessori e creiamo finalmente un guardaroba funzionale, creando nuovi abbinamenti, fotografando i vari outfit così da creare un lookbook.

Diamoci degli appuntamenti immaginari come ad esempio; il the nel pomeriggio, l’aperitivo prima di cena, si potrebbe anche organizzare la serata cinema, pop corn e Tv, dove potremmo indossare dei jeans e una t-shirt, la serata cena al ristornate dove potremmo indossare un abito, magari una pettinatura fai da te e una bella collana, mettiamo una scarpa con il tacco, anche di pochi centimetri ma indossiamoli e cerchiamo per chi non vive da sola di motivare anche il resto della famiglia dando il buon esempio, così da farci trovare pronti e curati per quando il #restiamoacasa sarà solo un ricordo e riprenderemo la vita reale che sarà sicuramente e semplicemente Unyca.