Emergenza Coronavirus: Il Vademecum della cura capelli #iorestoacasa

LUGANO - Restare a casa è la cosa più sicura che possiamo fare in questo momento, ma non significa smettere di prendersi cura di sé e dei propri capelli. Cr Lab vi invita a farlo, ricordandoti le fasi di una detersione cute/capelli perfetta!

Fase 1: Shampoo specifico abbinato a un massaggio delicato con l’utilizzo dei polpastrelli e non delle unghie per evitare escoriazioni.

Fase 2: Crema Balsamo, se necessario. Applicare sulle lunghezze, e districare con le dita delicatamente.

Fase 3: Risciacquare tutti i prodotti molto bene per evitare che gli oli essenziali restino ancorati al cuoio capelluto.

Fase 4: Applica un prodotto pre asciugatura per evitare che il calore di phon e piastra possano danneggiare lo stelo.

Fase 5: Applicazione della fiala idonea al tuo cuoio capelluto, creando delle divisioni lungo la parte superiore della testa.

Fase 6: Massaggiare bene la fiala per aiutare il prodotto a veicolare meglio nel substrato della cute.

Fase 7: Asciugatura.

Fase 8: Fai un bel respiro e ringraziati per esserti preso cura di te stesso.