Emergenza Coronavirus: Matrimonio rinviato, cosa fare?

MORBIO INFERIORE - Il periodo che stiamo attraversando sta senza dubbio creando non pochi problemi a tutte le coppie che avevano programmato di sposarsi nel 2020, ma quello che più di ogni altra cosa ci tiene con il fiato sospeso è l’incertezza. Tuttavia è importante non farsi prendere dallo sconforto ipotizzando scenari catastrofici, ma piuttosto cercare di capire quale può essere la soluzione migliore evitando di prendere decisioni affrettate.

Come abbiamo già detto e ripetuto un matrimonio può e deve essere rinviato, finché non ci saranno le condizioni per viverlo serenamente.

Se si tratta di un matrimonio con rito religioso vi basterà concordare con il prete una nuova data e verificare che la Chiesa sia libera.

I matrimoni con rito civile invece in questo periodo vengono celebrati soltanto in caso di assoluta necessità (ad es. se è in arrivo un bebè) e possono essere presenti alla cerimonia, oltre agli sposi, unicamente i testimoni. Anche in questo caso potete contattare il Municipio per sapere a partire da quando vengono accettate nuove prenotazioni per la celebrazione dei matrimoni civili. Per quanto riguarda la validità dei documenti, potranno essere aggiornati non appena la situazione sarà tornata alla normalità.

Chi aveva in programma un matrimonio con una cerimonia simbolica, come per il matrimonio religioso, dovrà contattare il celebrante per accertarsi della sua disponibilità per la nuova data scelta.

Infine per chi avesse prenotato il viaggio di nozze, occorre parlare con l’agenzia che si sta occupando dell’organizzazione della luna di miele e decidere il nuovo periodo per riprogrammare il viaggio.