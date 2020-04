Emergenza coronavirus: Bimbi e cura delle unghie

MENDRISIO - In questi momenti molte di noi hanno la possibilità di trascorrere il tempo con i propri bambini, facendo lavoretti e diverse attività manuali, perché fra queste non inserire anche qualche ora dedicata alla cura e alla bellezza delle loro manine?

Smaltature dai colori eccentrici, glitter e piccoli disegnini saranno molto apprezzati! Ma non tutte abbiamo in casa tutto il materiale, ecco qui qualche astuzia e piccoli trucchetti, per divertirvi insieme alle vostre piccole fashioniste...

Basilare è avere uno smalto trasparente per proteggere l’unghia naturale (da applicare prima di qualsiasi altro prodotto), una volta asciutto non vi resta che decidere come decorare le unghie della vostra “piccola cliente”.

Non avete i glitter? Utilizzate gli ombretti in polvere o la tempera dei pastelli per creare divertenti effetti artistici (da stendere prima che lo smalto trasparente sia asciutto)

Se non avete gli smalti colorati, dopo aver applicato la base trasparente potete decorare le unghie con colori acrilici a base d’acqua o gli acquarelli (le mamme più artistiche potranno effettuare anche piccoli disegnini, di veloce esecuzione)

Se non avete un punteruolo, potete utilizzare gli spilli oppure gli stuzzicadenti -altri divertenti effetti si possono ottenere con l’effetto spugnato (un pezzettino di spugna imbevuto di colore e tamponato sulle unghie).

Ottime decorazioni possono anche essere ritagli di tovagliolo, piccoli disegnini su carta,...

Nella galleria fotografica la descrizione di come eseguire i lavoretti:

Foto 1

Applicare il blu, volta asciutto, stendere il celeste

Foto 2

Stendere il bianco, una volta asciutto, stendere il tiffany e successivamente il bordeaux

Foto 3

Stendere il colore e prima che asciughi, soffiare delicatamente qualche glitter

Foto 4

Una volta asciutto il colore fare dei disegnini con l’ausilio di un punteruolo o uno stuzzicadenti

Foto 5

Una volta asciutto il colore fare dei disegnini con l’ausilio di un punteruolo o uno stuzzicadenti.

Foto 6

Temperare la punta del pastello in un piccolo contenitore, stendere lo smalto trasparente e prima che asciughi soffiare la tempera sulle unghiette.

Foto 7

Applicare smalto colorato e successivamente spolverare i glitter o altri elementi di decoro.

Foto 8

Stendere lo smalto colorato e prima che asciughi, applicare delle decorazioni (ottime decorazioni possono anche essere ritagli di tovagliolo, piccoli disegnini su carta,...).

Company Profile – Hi-Tech Nails Nail Center di Mendrisio, rappresentato esclusivamente da pluricampionesse internazionali, é stato creato per soddisfare le necessità di ogni tipologia di clientela e problematica estetica relativa alle unghie.La filosofia multibrand di Hi-Tech Nails Academy, una fra le prime in Europa, è, in primo luogo di formare nail artist capaci ed estrosi, professionisti a 360°, qualunque marchio essi abbiano scelto per la propria carriera e qualsiasi obiettivo vogliano raggiungere, sia questo il lavoro in salone o la preparazione ai campionati nazionali e internazionali. Scoprite le promozioni giornaliere, nel calendario dell’avvento Hi-Tech Nails, sulla pagina Facebook. Per info clicca qui

Fashionchannel