Emergenza coronavirus: come comunicare agli invitati il rinvio del matrimonio?

MENDRISIO - Se avete deciso di rinviare il vostro matrimonio a causa del Coronavirus, e avete già scelto una nuova data, è il momento di comunicarlo ai vostri invitati.

Come fare? Con il “Change the date”: si tratta di un semplice biglietto che indica solamente la nuova data e l’orario in cui verrà celebrato il matrimonio, oltre ai nomi degli sposi.

Se Chiesa e Location non sono cambiate non occorre indicarle nuovamente, così come non è indispensabile indicare nuovamente i contatti per confermare la presenza e le informazioni per il regalo di nozze.

Anche per realizzare il Change the date mantenete lo stile che avevate scelto per le partecipazioni, a meno che non abbiate deciso di approfittare del cambio data per scegliere un nuovo tema per il vostro matrimonio. Molto probabilmente la nuova data cadrà in un’altra stagione rispetto a quella che avevate deciso inizialmente, questo è un motivo in più per optare per un colore più adatto al periodo in cui si terrà il matrimonio.

