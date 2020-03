Coronavirus: Da dove iniziare per riprogrammare un matrimonio?

MORBIO INFERIORE -

Se siete una coppia di futuri sposi che ha dovuto rinviare il proprio matrimonio a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ecco alcuni piccoli consigli per riprogrammare le vostre nozze. Innanzitutto non lasciatevi prendere dal panico e dallo sconforto.

La prima cosa da fare naturalmente è trovare una nuova data per il vostro matrimonio. Cercate di mantenere tutti i fornitori che avete scelto fin dall’inizio, per non rischiare di perdere eventuali acconti che avevate già versato, anche se non sarà facile individuare un giorno che possa accontentare voi ed andare bene a tutti gli altri fornitori. Il consiglio è di rinviare il matrimonio in autunno, a partire dal mese di ottobre, periodo in cui ci sono ancora tante belle giornate di sole e il clima è mite. In questo mese certamente troverete maggiore disponibilità da parte dei professionisti del settore, rispetto al mese di settembre dove quasi sicuramente la maggior parte di loro avrà già tutti i sabati occupati. Non escludete comunque anche l’idea di rinviarlo ai mesi di novembre o dicembre.

Se invece ci tenete particolarmente a far sì che il vostro matrimonio venga celebrato nel periodo estivo allora potete provare a rinviarlo in agosto, mese solitamente abbastanza tranquillo dal punto di vista dei matrimoni, poiché molte persone sono in vacanza e la gran parte dei fornitori sono chiusi. Altrimenti potete prendere in considerazione l’idea di scegliere una data infrasettimanale, in questo caso troverete certamente la disponibilità dei vostri fornitori e magari, numericamente parlando, ci sarà una data che vi piacerà di più rispetto a quelle che cadono di sabato.

Non mi resta che augurarvi una buona riprogrammazione!