Coronavirus: il parrucchiere diventa consulente a distanza

LUGANO - Marco Pontillo è un professionista del settore capelli da oltre vent’anni. Nella sua lunga carriera mai avrebbe immaginato di trovarsi di fronte ad un’emergenza simile. «Sono situazioni da film», ci aveva confidato qualche giorno fa nel corso di una chiacchierata telefonica. Tant'è, è comunque necessario che tutti noi seguiamo le indicazioni delle autorità, affinché possiamo contrastare e uscire nel breve termine da questa situazione particolare.

Marco, Ma in questo periodo come possono i nostri amati parrucchieri esserci comunque vicini?

«Sai è vero che la prova è molto dura, ma per noi tutti è una prova da cui imparare e soprattutto guardare avanti, molto avanti. L’essere umano da qualche tempo ha uno strumento che molti non hanno ancora “sfruttato” o per meglio dire utilizzato non completamente, sto parlando della comunicazione. Il mondo intero ha scoperto l’home working, che in alcuni paesi è una realtà affermata da parecchio tempo. Poi ci sono le telefonate a video, anche in questo caso non si tratta di una scoperta, ma di uno strumento che esiste da molto. Ebbene, abbiamo tutti gli strumenti per essere vicini, molto vicini è qualcosa di incredibile e meraviglioso. La comunicazione dunque quale strumento per consolidare i rapporti anche con i nostri amati clienti, che sono parte della grande famiglia».

La nostra risposta a questo particolare momento è “PHS HELP DESK seppur lontani ti siamo vicini”, sappiamo bene che ogni persona desidera vedersi in ordine e bella. Gratuitamente offriamo una corretta consulenza per nascondere o eliminare la “zona grigia”. Essere in contatto con noi è semplice. Basta inviare una foto dove si veda chiaramente la ricrescita, entro 60 minuti sarà inviata la consulenza GRATUITA accompagnata eventualmente con l’invio di un kit personalizzato #restoacasarestobella. La foto è possibile inviarla con i seguenti media: Messenger, Instragram, email: personalhs@hotmail.com

Company profile

Il team coordinato Marco Pontillo – che può vantare una ventennale esperienza - è composto da validi professionisti/e. Lo studio di Cassarate è situato nella zona congressionale, a disposizione della clientela un ampio parcheggio a pagamento e anche una zona blu. Lo studio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Da qualche settimana Marco Pontillo ha inaugurato un nuovo studio PHS situato nel pieno centro cittadino di Lugano, più precisamente in Via Canova. Per info clicca qui.

Foto Pucci