Rendi Unyca la tua vendita in negozio

CHIASSO - Oggi, le vendite sono sempre più guidate dal servizio personalizzato e dall’unicità di servizi di qualità, piuttosto che dal fattore prezzo o marchio.

Il consulente d’immagine è colui che mette la propria conoscenza a disposizione del cliente e lo fa con empatia e passione, un vero elisir per aumentare significativamente le vendite nel mondo del retail per i settori moda e beauty.

Comprendere i bisogni del cliente attraverso un ascolto attento di quello che sono le sue reali esigenze, la conoscenza degli stili d’abbigliamento, della morfologia fisica e dei colori amici ti consente di comprendere la personalità dei tuoi clienti e ti fornisce gli strumenti per proporre loro gli abbinamenti ed i look più adatti al loro stile, facilitando e velocizzando l’acquisto, formula vincente per fidelizzare i clienti e per acquisirne di nuovi.

Unyca offre servizi su misura per la tua attività; dal lancio della nuova collezione, eventi mirati, personal shopper, corsi di formazione per il tuo team e tante altre strategie vincenti!